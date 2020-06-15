Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Интерфакс03:27

Рубль сдал позиции на открытии торгов

Национальная служба новостей04:19

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс евро взлетел до 79 рублей

ИА Красная Весна11 июня в 23:36
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:56, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05:02
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
1,1K
Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:16
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Авто

Tagaz Aquila превратили в электромобиль

Электрическая версия Erelis, копии российской модели Tagaz Aquila, была собрана на фирменном заводе MPM Motors под Парижем.
32CARS.ru 03:24
2
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Политика

Путин планирует посетить Главный храм Вооруженных сил РФ

РЕН ТВ 06:43
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Экономика

Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе

Бросая вызов глобальной катастрофе, международная корпорация планирует сократить выбросы парниковых газов от своего производства (углеродный след) и свести их к нулю к 2039 году.
Lenta.ru 06:32
Футбол

Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Политика

Макрон не приедет на парад Победы в Москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.
РБК 06:28
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
216
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
218
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
432
Происшествия

В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте

Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
Известия 01:06
105
Политика

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:43
4
Армия и оружие

Аргентина закупила у Франции непригодные к полетам истребители

Discover24 02:49
16
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов отказался от адвокатов

АиФ Санкт-Петербург 06:41
1
Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
5
Политика

Президент Польши вынужден оправдываться за свои слова о ЛГБТ

Варшава, 15 июня 2020, 13:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter потребовал от западных СМИ прекратить «распространять дезинформацию» о его заявлениях по поводу ЛГБТ.
REGNUM 06:16
6
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
703
Общество

«Алые паруса» в Петербурге проведут в формате телетрансляции

Праздник петербургских выпускников "Алые паруса" в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом пройдет 27 июня в формате телетрансляции.
МР7.ру 06:48
18
Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области из-за коронавируса режим повышенной готовности продлен до 22 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 05:05
51
Политика

Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
7,8K
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Происшествия

Убитую в Шушенском девочку раньше насиловали и угрожали

Байкал24 06:36
14
Происшествия

Истребитель F-15 ВВС США упал в Северное море у побережья Британии

Известия 06:11
10
Общество

Росстат нашел нелегальный алкоголь в 90% проверенных напитков

В материалах говорится о том, что за год прошло 44 тысячи проверок, благодаря которым выявили 30 подпольных цехов, производящих алкоголь, а также семь организованных групп, которые занимались незаконным производством.
VSE42.RU 04:14
19
Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM вчера в 02:15
231
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
999
Финансы

ЦБ установил официальный курс доллара на 16 июня

Центробанк повысил официальный курс доллара на 16 июня на 1 рубль 27,3 копейки — до 70,395 рубля.
News.ru 06:19
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