Финансы
Вести.RuКурс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 копейки до 70,4 рублей — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро – европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
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Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека
Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Происшествия
В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве
По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Армении экстрадировали в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба ГП.
RT на русском 03:43
Футбол
Модрич: «У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе»
По словам Модрича, нападающий может выйти на новый уровень, если переберется в чемпионат, где его команда не будет побеждать так легко, как ПСЖ во Франции.У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе.
Soccer.ru 02:36
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом
Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня
В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Кино
«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max.
News.ru 04:56
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Общество
В России выявили 25 тысяч нарушений продажи алкоголя
Большая часть нарушений была связана с несоблюдением правил торговли алкоголем (14 тысяч), на втором месте оказалось отсутствие лицензии (2,7 тысячи).
РЕН ТВ вчера в 19:07
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Происшествия
Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину
Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51
Киберспорт
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
Общество
В Крыму полностью отменен режим самоизоляции
С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Вести Крым 03:07