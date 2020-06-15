Финансы

Вести.RuВести.RuКурс рубля к доллару обновил минимум июня

К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 копейки до 70,4 рублей — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро – европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Интерфакс03:27

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека

Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
1,1K
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
110
Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
135
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
142
Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
580
Происшествия

В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Армении экстрадировали в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба ГП.
RT на русском 03:43
3
Футбол

Модрич: «У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе»

По словам Модрича, нападающий может выйти на новый уровень, если переберется в чемпионат, где его команда не будет побеждать так легко, как ПСЖ во Франции.У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе.
Soccer.ru 02:36
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
602
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
5
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
13
Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом

Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News вчера в 02:02
23
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
534
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
674
Общество

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня

В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
103
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Кино

«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max.
News.ru 04:56
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
1
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
40
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
125
Общество

В России выявили 25 тысяч нарушений продажи алкоголя

Большая часть нарушений была связана с несоблюдением правил торговли алкоголем (14 тысяч), на втором месте оказалось отсутствие лицензии (2,7 тысячи).
РЕН ТВ вчера в 19:07
13
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
267
Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
312
Общество

В Башкирии разрешили не носить перчатки

Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
12
Происшествия

Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
88
Происшествия

В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя

Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51
97
Киберспорт

Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC

Evo-rus.com 03:33
Общество

В Крыму полностью отменен режим самоизоляции

С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Вести Крым 03:07
32
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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