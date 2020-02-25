Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнКурс доллара поднялся до 65 рублей

Эксперты рассказали, что в начале торгового дня на Московской бирже курс рубля заметно снизился к доллару. Об этом пишет «Российская газета». По данным специалистов, после 11.00 американская валюта превысила отметку 65 рублей.
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Рубль снизился к доллару и евро

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Курс евро поднялся выше 72 рублей

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Курс евро 27 февраля поднялся выше 72 рублей

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Курс доллара поднялся выше 66 рублей

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РИА Новости25 февраля в 03:47

Курс евро превысил 71 рубль впервые за 2,5 месяца

РБК25 февраля в 04:20
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
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IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
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Газета.Ru 26 февраля в 10:27
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Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
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В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
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Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить

Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
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Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке

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В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
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