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Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила

Каким будет курс рубля в конце лета и осенью, в интервью "РГ" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
ПРАЙМ
ЦБ планирует убрать иностранные ценные бумаги из оборота для неквалифицированных инвесторов.
Российская газета
До конца лета можно точно ждать закрепления в районе 60 рублей за доллар.
Российская газета
Придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях и крайне скудное количество нерезидентов на рынке.
Российская газета

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Эксперт Вавилов: Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
NVL22:39
Эксперт Вавилов: в сентябре-октябре доллар будет стоить 70-80 рублей
ПРАЙМ21:31
Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
Российская газета21:00
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