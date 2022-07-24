"Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации", — подчеркнул Рогов.
Меньше триллиона По данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом.
Google создала маркетинговую кампанию Let’s Internet Better («Давайте гуглить лучше») — продвижение нацелено на зумеров и представляет собой серию коротких анимационных роликов о дезинформации, мошенниках и кэтфишинге (разновидность обмана в интернете с созданием фейкового профиля в соцсетях).