Курс рубля может повторить рекордное январское падение в феврале
Курс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них "Российской газете" рассказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.В источнике
С чего всё началось
К апрелю курс рубля может повторить январское рекордное падение
Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала причины такой динамики рубля и дала прогноз на месяц: - Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора.
Российская газета22:00
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