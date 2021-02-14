Курс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них "Российской газете" рассказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

С чего всё началось К апрелю курс рубля может повторить январское рекордное падение Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала причины такой динамики рубля и дала прогноз на месяц: - Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора. Российская газета 22:00