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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс рубля может повторить рекордное январское падение в феврале

Курс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них "Российской газете" рассказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.В источнике
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К апрелю курс рубля может повторить январское рекордное падение

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала причины такой динамики рубля и дала прогноз на месяц: - Поддержку российской валюте оказывали два основных фактора.
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