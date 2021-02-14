Газета.RuКурс рубля может повторить рекордное январское падение в февралеКурс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них "Российской газете" рассказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.В источникеГазета.RuПРАЙМDeita.ruNews.ruФАНРИАМОПетербургский дневникНародные новостиYA62.ruРоссийская газетаАБНПодробнее о событииЭксперт спрогнозировала падение рубляПетербургский дневник05:57Аналитики рассказали, каким будет курс рубля к апрелюФАН02:17Названы причины возможного укрепления доллара в апрелеНародные новости03:57Курс рубля может повторить рекордное январское падение в февралеГазета.Ru03:43Курсу рубля предсказали новый обвалNews.ru04:13К апрелю курс рубля может повторить январское рекордное падениеРоссийская газета22:00Рубль не удержать. Сколько должен стоить доллар на самом делеПРАЙМ20:04Показать ещёОценить115КомментироватьПоделиться