Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае новых санкций

Напомним, в начале февраля Лавров встречался в Москве с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррель, который отметил, что отношения между страной и союзом в настоящее время находятся на самом низком уровне.