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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс рубля может повторить рекордное январское падение в феврале

Курс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них "Российской газете" рассказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.В источнике
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Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае новых санкций

Напомним, в начале февраля Лавров встречался в Москве с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррель, который отметил, что отношения между страной и союзом в настоящее время находятся на самом низком уровне.
Новые Известия12 февраля в 06:38