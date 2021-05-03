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Экономика

Курс рубля может продемонстрировать рост в мае

Российская валюта в мае может не подвергнуться традиционному падению, свойственному рисковым активам. Наоборот, она способна продолжить начавшийся в конце апреля рост и укрепиться.В источнике
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