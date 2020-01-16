Финансы

URA.RuURA.RuКурс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — приводит его слова «Лента.ру». Ведев подчеркнул, что для одних экономических агентов слабая национальная валюта «это хорошо, для других плохо».
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