Финансы
URA.RuКурс рубля может упасть до 200 рублей за доллар
«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — приводит его слова «Лента.ру». Ведев подчеркнул, что для одних экономических агентов слабая национальная валюта «это хорошо, для других плохо».
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Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
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