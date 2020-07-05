Экономика
Российская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Автоспорт
Квят не встал на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят не встал на одно колено перед стартом сезона "Формулы-1" в знак борьбы против расизма.
Газета.Ru 09:15
Политика
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
По всей видимости элементы ЗРК в свое время попали на Украину нелегально и именно из России.
Территория новостей 10:34
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Происшествия
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
В Чикаго в результате произошедшей в ночь на 5 июля стрельбы погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток.
RT на русском 10:32
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
Общество
Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле
В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
Происшествия
В Иркутской области в ДТП пострадали десять человек
РИА Новости 08:40
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 06:20
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика
Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
URA.Ru вчера в 17:22
Здоровье
В Италии обнаружили два разных штамма коронавируса
В итальянской области Ломбардия, ставшей очагом новой коронавирусной инфекции в стране, обнаружили два разных штамма коронавируса.
Lenta.ru 10:19
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна 09:02
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Футбол
Дэнни Роуз: мои дни в «Тоттенхэме» сочтены
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз сообщил, что вскоре покинет лондонский клуб.
Чемпионат 10:30
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43