ПРАЙМКурс рубля на Мосбирже снижается до 62,04 за доллар и 65,94 за евроРубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.ПРАЙМКурс доллара на Московской бирже в ходе торгов снижался до 61 рубля, теряя более 5 рублей, следует из данных торговой площадки.ForbesКурс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.РИА Новости26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%.Москва 24Читать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВосток-МедиаПодробнее о событииНа Мосбирже продолжилось падение курса рубляИА Красная Весна03:58Курс рубля на Мосбирже снижается до 62,04 за доллар и 65,94 за евроПРАЙМ03:04Снижение доллара и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 1 июняBFM.ru1 июня в 14:40Биржевые курсы доллара и евро снизилисьМосковский Комсомолецвчера в 04:00Курс евро снизился до отметки ниже 64 рубляГород55.ру31 мая в 12:51Курс доллара достиг отметки ниже 62 рублейВосток-Медиа31 мая в 12:42Курсы американской и европейской валют ускорили снижениеОреанда-Новости31 мая в 07:10Показать ещёОценитьПоделиться