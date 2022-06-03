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Курс рубля на Мосбирже снижается до 62,04 за доллар и 65,94 за евро

Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов снижался до 61 рубля, теряя более 5 рублей, следует из данных
 торговой площадки.
Forbes
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.
РИА Новости
26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%.
Москва 24

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На Мосбирже продолжилось падение курса рубля
ИА Красная Весна03:58
Курс рубля на Мосбирже снижается до 62,04 за доллар и 65,94 за евро
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Снижение доллара и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 1 июня
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