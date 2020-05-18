Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.

Экономика Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 165

Шоу-бизнес Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,5K

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 453

Происшествия Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика». 1

Происшествия Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер. 178

Авто Седан Aurus Senat станет внедорожником Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию. 115

Происшествия В Татарстане мирового судью и сотрудника МЧС задержали с наркотиками По информации телеканала РЕН ТВ, 40-летний мировой судья из Казани Айдар Хадиуллин и 27-летний сотрудник регионального МЧС Фархат Сафиуллин были задержаны с поличным после того, как забрали из лесного тайника партию наркотиков - порядка 80 свертков мефедрона. 10

Общество Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов. 177

Технологии В Новосибирске нашли новый способ выявления коронавируса В межведомственной группе по борьбе с угрозой COVID-19 Сибирского отделения РАН заявили о возможности выявления инфекции по выдоху. 41

Наука Раскрыт секрет куполов итальянских соборов Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за шестьсот лет. 14