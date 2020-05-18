Финансы
OAnewsКурс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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Комментарии
Экономика
Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
РИА Новости 19:06
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона.
Ридус 17:51
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело 12:39
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Космос
Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе
Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.
RT на русском 06:15
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК 16 мая в 21:21
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
Авто
Седан Aurus Senat станет внедорожником
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
Происшествия
В Татарстане мирового судью и сотрудника МЧС задержали с наркотиками
По информации телеканала РЕН ТВ, 40-летний мировой судья из Казани Айдар Хадиуллин и 27-летний сотрудник регионального МЧС Фархат Сафиуллин были задержаны с поличным после того, как забрали из лесного тайника партию наркотиков - порядка 80 свертков мефедрона.
Право.ру 13:08
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ выявления коронавируса
В межведомственной группе по борьбе с угрозой COVID-19 Сибирского отделения РАН заявили о возможности выявления инфекции по выдоху.
ГЛАС.RU 04:30
Здоровье
В ВОЗ заявили, что коронавирус останется среди людей
Всемирная организация здравоохранения разработала критерии по снятию ограничений из-за коронавируса.
Авторадио 10:18
Наука
Раскрыт секрет куполов итальянских соборов
Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за шестьсот лет.
Слово и Дело 11:55
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Кино
Новый ведьмак появится во втором сезоне «Ведьмака»
Источник утверждает, что список персонажей второго сезона пополнит новый ведьмак Хемрик.
Live24 12:55