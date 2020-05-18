Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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Комментарии
Спорт
Цифровая выставка gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа
Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа.
3DNews 11:57
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Футбол
У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус
У футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус. Это уже второй случай среди футболистов РПЛ.
Российская газета 08:28
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
У отца Хабиба Нурмагомедова диагностировали серьезное поражение легких
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии, кроме того, у него серьезно поражены легкие.
ФАН 11:44
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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Врач назвала самый полезный продукт для сердца
Rambler News Service 04:50
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Путин проведет совещание по выплатам медикам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру 09:20
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Общество
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и с общественностью по «Стратегии деоккупации Крыма» будут проведены по факту доработки документа.
Известия 06:07
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Энергетика
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать, и в конце прошлой недели впервые с середины марта ее стоимость превысила 30 долларов за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.
РИА Новости 11:59
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Шоу-бизнес
Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями
Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru 11:11
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
Космос
Разгадана тайна мегаструктур рядом с центром Млечного Пути
Sibnet Новости 10:49
Общество
Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
RT на русском 12:46
Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Игры
В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
ИА Красная Весна 05:59