Финансы
OAnewsКурс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.
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Комментарии
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности, с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской после изучения материала, сообщили в понедельник в пресс-центре ведомства.
РИА Новости 18:05
Общество
77 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 15:43
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com 15 мая в 09:15
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем
Московский Комсомолец 08:53
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Политика
Особое мнение: Константин Ремчуков
Очень хочется вернуться — это я анонсирую следующая часть программы — вернуться к Трампу как к президенту США.
Эхо Москвы 15:38
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
Финансы
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне
Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor 06:32
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье
В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Общество
Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
News.ru 09:51
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
РИА Новости 07:50
Кино
Создатели «Смешариков» выпустили четыре новых серии
В мультсериале "Смешарики" появилось четыре новых серии, их премьера состоялась 18 мая на портале КиноПоиск HD.
Интерфакс 10:02
Единоборства
Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат вчера в 00:40
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ 18:31