Финансы
OAnewsКурс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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RT на русском 06:34
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Как сообщает ToDay News Ufa, о создании вакцины от коронавируса объявила американская биотехнологическая компания Moderna.
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Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
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СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского
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Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
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В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
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