Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх. Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля.

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