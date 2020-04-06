Коронавирус
Российская газетаКурс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась. В частности, европейская валюта немного отыграла потери и закрепилась на отметке 82 рубля.
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Эльвира Набиуллина опять уронила рубль, который начал расти на фоне дорожающей нефти
Апрал03 апреля в 17:07
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В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.
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Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
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Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
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Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле
Общество
В Крыму выявили новый случай коронавируса
Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
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Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Происшествия
Еще у 8 жителей Ростовской области подтвердили коронавирус
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Происшествия
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Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Общество
В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса
Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Политика
Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Наука
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Происшествия
У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус
Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Общество
Россиян предупредили о возможном заражении коронавирусом через еду
Эксперты «Росконтроля» рассказали россиянам, каких правил обработки продуктов питания нужно придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео
В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.