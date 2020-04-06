Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКурс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась. В частности, европейская валюта немного отыграла потери и закрепилась на отметке 82 рубля.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Осторожный оптимизм

Коммерсантъ04:14

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:04

Курс рубля начал торги вторника ростом на фоне дорожающей нефти

Интерфакс03:37

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,51 рубля

ТАСС03:05

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Профиль03:46

Эльвира Набиуллина опять уронила рубль, который начал расти на фоне дорожающей нефти

Апрал03 апреля в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса

В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.
КП - Брянск 01:28
Общество

В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 03:36
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
РБК 04:14
Экономика

Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»

А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
РБК 04:37
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Кино

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле

Kazanfirst.ru 00:59
Общество

В Крыму выявили новый случай коронавируса

Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:09
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Происшествия

Еще у 8 жителей Ростовской области подтвердили коронавирус

Всего в России за сутки выявлено 1154 новых случая COVID-19 Ранее сообщалось, что 8 пациентов в Ростовской области проходят повторные обследования на коронавирус.
Панорама Ростова-на-Дону 03:38
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Общество

В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса

Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:39
Политика

Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости вчера в 17:33
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 04:36
Наука

Создан руль, который меняет форму во время движения

С помощью созданной технологии водитель сможет более оперативно реагировать на рулевое колесо, которое в чрезвычайной ситуации автоматически меняет свою форму.
Rusargument 05 апреля в 13:21
Происшествия

У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус

Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.
REGNUM 03:12
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Авто

Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant

Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Тарантас Ньюс вчера в 00:30
Общество

Россиян предупредили о возможном заражении коронавирусом через еду

Эксперты «Росконтроля» рассказали россиянам, каких правил обработки продуктов питания нужно придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом.
Наша версия 02:28
Единоборства

Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Происшествия

Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.
Рамблер 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное