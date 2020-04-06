Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась. В частности, европейская валюта немного отыграла потери и закрепилась на отметке 82 рубля.

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

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