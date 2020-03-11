Финансы

КаскадКаскадРубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

Открытие торгов на московской бирже началось с ослабления рубля.
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Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газета03:43

Московская биржа на открытии выросла на 2,5%

Фонтанка.Ру03:27

Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

Ведомости03:53

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

РЕН ТВ03:24

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:22, Ашберн

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