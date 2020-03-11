Открытие торгов на московской бирже началось с ослабления рубля.

Рубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Авто В РФ появится обновленный Mitsubishi Outlander Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о старте производства Outlander 2020 модельного года.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Футбол Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99% Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.

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