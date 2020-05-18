Финансы
Вести.RuРубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,44 рубля, опустившись на 2,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 79,26 рубля — это на 7,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Комментарии
Наука
Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал
Международная команда специалистов нашла применение золоту и оксиду титана, создав с их помощью нанокомпозитный материал.
Faktom 17 мая в 12:27
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Общество
В Китае под новый карантин попали более 100 миллионов человек
Сообщается, что под карантин попали более 100 миллионов человек.
Спорт-Экспресс 18 мая в 11:36
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Политика
Путин вернул Мишустину премьерские полномочия
Президент РФ Владимир Путин вернул премьер-министру Михаилу Мишустину полномочия председателя правительства РФ.
Политсовет вчера в 04:54
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель 18 мая в 03:00
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски показала подписчикам грудь на самоизоляции
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фотоснимком из самоизоляции, представ перед ними в очень откровенном наряде.
Народные новости вчера в 12:31
Здоровье
Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии
Эффективность в лечении коронавирусной инфекции в рамках клинических испытаний не проявляет противовирусный препарат Avigan, что снижает его шансы на одобрение в Японии до конца месяца, 19 мая сообщил Kyodo News источник, знакомый с ситуацией.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Общество
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Электронный больничный оплатит Фонд социального страхования за весь период в течение 7 календарных дней со дня его оформления.
Инфорос вчера в 01:36
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Здоровье
Прокуратура в Оренбуржье вмешалась в ситуацию с выплатами медикам
Надзорное ведомство в Оренбургской области выявило значительное количество нарушений при выплатах, обещанным Президентом медработникам в связи с особыми условиями труда.
Prooren.ru 01:41
Общество
Названо число незаконных свалок в России
Куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — назвал число работающих незаконных свалок.
Lenta.ru 03:09
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о невыплате «коронавирусных» доплат медикам.
РБК вчера в 11:20
Общество
О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Предложения ограничить доступ детей без прививок в сады и школы неоднократно вносились, но пока так и не были реализованы.
Вести Воронеж 02:05
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
Общество
В Подмосковье за сутки выявлено 898 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Моссовет вчера в 03:37
Экономика
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском вчера в 13:27
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Ремонт корабля «Маршал Шапошников» завершат во второй половине года
Ремонт корабля "Маршал Шапошников", который в будущем будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершится во второй половине 2020 года, тогда же начнутся его испытания, заявил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
РИА Новости вчера в 17:09