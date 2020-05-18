Финансы

Piter.tvPiter.tvКурс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.
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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:20

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Комсомольская правда03:27

Курс рубля продолжил расти

Lenta.ru03:13

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

ТАСС03:02

Рубль вечером растерял рост к доллару и дешевеет к евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Финмаркет13:04

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс рубля вырос вслед за нефтью

РИА Новостивчера в 15:31
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В администрации США сообщили, что рады выздоровлению Мишустина

Власти США рады, что премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса.
Газета.Ru 18:00
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СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Политика

Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства

Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.
РИА Новости 16:49
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Общество

Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки

Международная компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, выявила мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой товаров, заказанных через интернет.
РБК 17:00
Общество

Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

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RT на русском 17:19
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Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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В Азербайджане начались широкомасштабные оперативно-тактические учения

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Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
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Экономика

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
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Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса

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Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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Экономика

Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний

В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Общество

Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей

Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
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Наука

Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая

Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
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Происшествия

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
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Общество

В Китае более 108 млн человек попали под новый карантин

Новая вспышка коронавируса в Китае заставила отправить в карантин более 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь.
ToDay News Ufa 04:40
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Общество

Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.
Взгляд.ру вчера в 09:29
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Медсестра в Туле пришла на работу в бикини

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы

Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
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Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

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Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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