Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.

Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро

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