Финансы
Piter.tvКурс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи. Курс доллара на момент начала торгов - 72,89 рубля.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Комсомольская правда03:27
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Комментарии
Политика
В администрации США сообщили, что рады выздоровлению Мишустина
Власти США рады, что премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса.
Газета.Ru 18:00
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Политика
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.
РИА Новости 16:49
Общество
Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки
Международная компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, выявила мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой товаров, заказанных через интернет.
РБК 17:00
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Армия и оружие
В Азербайджане начались широкомасштабные оперативно-тактические учения
ИА Красная Весна вчера в 12:05
Политика
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Российская газета 12:40
Экономика
Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Экономика
Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний
В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Общество
Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
Наука
Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая
Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa 05:05
Происшествия
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
Общество
В Китае более 108 млн человек попали под новый карантин
Новая вспышка коронавируса в Китае заставила отправить в карантин более 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь.
ToDay News Ufa 04:40
Общество
Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.
Взгляд.ру вчера в 09:29
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
Медсестра в Туле пришла на работу в бикини
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
Газета.Ru 17:54
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Наука
Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы
Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
News.ru 17 мая в 10:20
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41