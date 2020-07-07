По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос на 17 копеек и составил 72 рубля. Евро подорожал на 6,5 копейки до 81,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,24 копейки к уровню закрытия понедельника, до 76,18 рубля.

Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

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