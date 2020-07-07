Финансы
ИнтерфаксКурс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник
По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос на 17 копеек и составил 72 рубля. Евро подорожал на 6,5 копейки до 81,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,24 копейки к уровню закрытия понедельника, до 76,18 рубля.
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Армия и оружие
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
Киев собирается разместить новое оружие на Донбассе, вооружив им бригады, действующие в районах проведения т.н. «антитеррористической операции».
Военное обозрение 03:10
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»
По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Шоу-бизнес
СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь
Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Политика
Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко
По решению Печерского районного суда Киева, до 10 октября было продлено следствие в отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.
Инфорос 05:55
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
Исследователи смогли разгадать загадку «мертвой воды». Оказалось, что все дело в ее плотности слоев.
МедиаПоток 00:41
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Футбол
Президент РПЛ Прядкин поздравил «Зенит» с чемпионством
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством.
Газета.Ru 06:28
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий вчера в 01:44
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Три человека утонули в Крыму за сутки
РИА Новости 03:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Технологии
«МегаФон» вновь признали лидером по скорости мобильного интернета
Международная компания Ookla четвертый год подряд признала «МегаФон» лидером по скорости мобильного интернета.
АБН 05:43
Политика
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 07:58
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
Испытания начались на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском утром 7 июля.
Двина Сегодня 04:17
Футбол
Сегодня «Спартак» встретится с «Локомотивом»
«Локомотив» в четырех матчах одержал две победы и два матча сыграл вничью, а «Спартак» набрал всего четыре очка из двенадцати, и проиграл в последних двух матчах.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Экономика
«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году
"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53