Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос на 17 копеек и составил 72 рубля. Евро подорожал на 6,5 копейки до 81,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,24 копейки к уровню закрытия понедельника, до 76,18 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18

Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 12:45

Рубль после двух дней снижения растет на фоне дорожающей нефти

ПРАЙМвчера в 14:25

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:25

Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

Интерфаксвчера в 03:28

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Армия и оружие

Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе

Киев собирается разместить новое оружие на Донбассе, вооружив им бригады, действующие в районах проведения т.н. «антитеррористической операции».
Военное обозрение 03:10
Политика

Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Политика

Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»

По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27
Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новости вчера в 21:00
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Здоровье

В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
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Шоу-бизнес

СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь

Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Политика

Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко

По решению Печерского районного суда Киева, до 10 октября было продлено следствие в отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.
Инфорос 05:55
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

На въезде в Нижний Тагил демонтировали знак «Город беса»

РБК 05:22
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Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
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Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

Исследователи смогли разгадать загадку «мертвой воды». Оказалось, что все дело в ее плотности слоев.
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Общество

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
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Президент РПЛ Прядкин поздравил «Зенит» с чемпионством

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством.
Газета.Ru 06:28
Общество

Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества

Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
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Три человека утонули в Крыму за сутки

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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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«МегаФон» вновь признали лидером по скорости мобильного интернета

Международная компания Ookla четвертый год подряд признала «МегаФон» лидером по скорости мобильного интернета.
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Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона вчера в 07:58
Армия и оружие

В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»

Испытания начались на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском утром 7 июля.
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Футбол

Сегодня «Спартак» встретится с «Локомотивом»

«Локомотив» в четырех матчах одержал две победы и два матча сыграл вничью, а «Спартак» набрал всего четыре очка из двенадцати, и проиграл в последних двух матчах.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Экономика

«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году

"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53
Футбол

Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

РБК 06:08
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