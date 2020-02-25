Финансы

ТАССТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

РБК14:22

Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

ТАСС14:06

Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Финмаркет11:58

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газета03:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн

Комментарии

Политика

«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
Украина.ру 11:42
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport вчера в 07:10
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Спорт

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить в связи с угрозой распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online 12:20
Общество

Ученые КНР не признали рынок в Ухане источником заражения COVID-19

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — приводит содержание статьи «РИА Новости» 22 февраля.
Известия 22 февраля в 14:59
Наука

Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений

Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
МонаВиста 09:21
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

РБК 15:05
Хоккей

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 13:52
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Футбол

Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Чемпионат 13:26
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Общество

Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
РИА Новости 15:50
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Шоу-бизнес

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Что происходит 04:11
Футбол

Вратарь из чемпионата Парагвая забил курьезный автогол

Вратарь «Хенераль Диас» Густаво Сердан допустил курьезную ошибку в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против «Гуареньи» (1:1). После паса от партнера Сердан попытался обыграть соперника, но под прессингом запутался в ногах и упал.
Спорт-Экспресс 08:18
Игры

В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3

В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Ferra 23 февраля в 06:32
Энергетика

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
Интерфакс 13:35
Политика

В «Единой России» создадут аппарат председателя партии

Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.
ТАСС 15:58
Футбол

Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:39
Футбол

Челси — Бавария 0:2 (2-й тайм)

Сегодня, 25 февраля лондонский «Челси» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport 14:05
Общество

Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
REGNUM 09:23
Игры

«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal

3DNews 02:19
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Гаджеты

Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
RuNews24.ru вчера в 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное