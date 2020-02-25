Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

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Экономика В России должники смогут самостоятельно продавать залоговое имущество Гражданин должен обратиться в банк, где заложено его имущество, взять разрешение на продажу жилья, банк даёт разрешение на 6 месяцев для самостоятельной продажи, и устанавливается минимальная стоимость жилья. таким образом владелиц жилья компенсирует свои затраты, и продаст жильё по рыночной стоимости .