Финансы

ВедомостиВедомостиКурс рубля начал снижаться к доллару и евро

Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
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Рубль снизился к доллару и евро

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