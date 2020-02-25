Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.

Энергетика Новак рассказал, как долго продлится эра нефти Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.

Общество Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.

Общество За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1» Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Политика США еще раз расширили санкции против России Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

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Общество Новым главой Disney стал Боб Чапек Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Игры Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.

Общество Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.