Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

ТАСС14:06

Курс доллара превысил ₽65. Что ждет валютный рынок на этой неделе?

РБК11:29

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газета03:33

Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Финмаркет11:58

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59
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Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
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Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
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За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
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Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
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США еще раз расширили санкции против России

Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции.
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Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Политика

«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
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Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
Общество

Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах

Как минимум двое россиян находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace на Канарских островах, закрытом на карантин из-за коронавируса.
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Экономика

НМТП ограничится Новороссийском

Коммерсантъ 14:18
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
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Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 17:06
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У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус

Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.
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От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
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Новым главой Disney стал Боб Чапек

Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.
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Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 23 февраля в 05:09
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У деревьев нашли способность «передавать знания» по наследству

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Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
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Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
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Игры

Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X

Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.
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Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля

Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
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Шоу-бизнес

Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
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Судьи по делу «Сети» в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ

Именно ФСБ расследовала дело о создании организации «Сеть», которая признана в России террористической. Фигуранты дела жаловались на пытки.
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Электросети на Сахалине модернизируют за счет повышения тарифа

Оставшиеся 10 млрд рублей на реализацию программы замены ветхих сетей предлагается привлечь за счет увеличения тарифа на электроэнергию.
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