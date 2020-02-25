Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
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Комментарии
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Политика
США еще раз расширили санкции против России
Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины
Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Общество
Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах
Как минимум двое россиян находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace на Канарских островах, закрытом на карантин из-за коронавируса.
Экономика
НМТП ограничится Новороссийском
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус
Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.
Шоу-бизнес
От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители
От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Общество
Новым главой Disney стал Боб Чапек
Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля
Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Общество
Судьи по делу «Сети» в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ
Именно ФСБ расследовала дело о создании организации «Сеть», которая признана в России террористической. Фигуранты дела жаловались на пытки.
Экономика
Электросети на Сахалине модернизируют за счет повышения тарифа
Оставшиеся 10 млрд рублей на реализацию программы замены ветхих сетей предлагается привлечь за счет увеличения тарифа на электроэнергию.