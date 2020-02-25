Финансы

ВедомостиВедомостиКурс рубля начал снижаться к доллару и евро

Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
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Курс доллара превысил ₽65. Что ждет валютный рынок на этой неделе?

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Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59
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Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
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На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
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Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Румынии.
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Собчак ответила покинувшей студию Успенской

После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
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Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
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Ушёл из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
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Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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Верховный суд признал незаконным включение в оценку недвижимости налога на добавленную стоимость (НДС).
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Общество

В Сочи учительница требовала деньги на уборку и угрожала ученику

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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

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«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

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Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

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Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре

Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 23:44
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