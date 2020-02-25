Финансы
ВедомостиКурс рубля начал снижаться к доллару и евро
Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
В Миассе после обысков задержана директор муниципального предприятия
В Миассе в отношении директора МУП МГО Городское хозяйство Риммы Щербаковой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями ).
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил в ютуб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Происшествия
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
Самолет SSJ-100, запросивший экстренную посадку после вылета в Пермь из-за вибрации двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Армия и оружие
ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс у Врубовки в ЛНР
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.
Общество
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»
В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах
Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.
Общество
В Греции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения был подтвержден в Греции, заявил представитель министерства здравоохранения Сотирис Циодрас 26 февраля, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская высказалась против артистов в политике
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Авто
Представлен новый Volkswagen Polo для России
Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen.