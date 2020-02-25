Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Общество
Клишас: анонимность в интернете угрожает безопасности граждан
Отмечается, что задержаны два гражданина РФ 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.
Экономика
Богатые россияне раскрыли места хранения своих денег
Богатые респонденты раскрыли места хранения своих денег.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый
Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Армия и оружие
В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом
У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Футбол
«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Общество
Мишустин рассказал о программах по преодолению бедности в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об индивидуальных программах социально-экономического развития для наиболее проблемных регионов, передает ТАСС.
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Что качается поставок смартфонов по миру, то здесь вот уже 5 лет бессменным лидером остается компания Apple.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.
Общество