В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Экономика Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.

Политика В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Экономика ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

Происшествия Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон 2019 года Что качается поставок смартфонов по миру, то здесь вот уже 5 лет бессменным лидером остается компания Apple.

Энергетика Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.