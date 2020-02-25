Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Комментарии
Общество
В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии
Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Футбол
Тренер «Спартака»: «Кержаков в России играл за неправильный клуб»
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как играл в одной команде с Дани Алвесом и Александром Кержаковым.
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Общество
В России обозначили сроки «эры нефти»
В ближайшие десятилетия сохранится спрос на углеводороды, в том числе нефть.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Происшествия
Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Общество
Федун за сутки потерял более 500 миллионов долларов
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун за сутки потерял более пятисот миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Игры
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Футбол
«Челси» и «Бавария» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 25 февраля лондонский «Челси» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным
«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Здоровье
Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
Сына бизнесмена расстреляли под Воронежем
По предварительным данным, погибший являлся сыном армянского предпринимателя, семья владеет кафе под Воронежем.
Футбол
Орлов сообщил, что у Кузяева есть предложения от «Динамо» и «Спартака»
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» рассказал о том, какие клубы интересуются полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Авто
Новый Porsche 911 получит отпечаток пальца своего владельца
Марка предлагает клиентам нанести на крышку капота рисунок отпечатка пальца автовладельца.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.