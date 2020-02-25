Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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Комментарии

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Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

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Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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Сегодня, 25 февраля лондонский «Челси» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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