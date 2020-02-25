Финансы

ВедомостиВедомостиКурс рубля начал снижаться к доллару и евро

Курс рубля во вторник, 25 февраля, снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб.
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Доллар взлетел

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Комментарии

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В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше

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Минэкономразвития впервые раскрыло объем соглашений в рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП).
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В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

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В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
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Ксения Собчак ответила на обвинения Любови Успенской

Ксения Собчак попыталась разобраться в ситуации, однако все закончилось полным провалом. Певица в истерике покинула программу.
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«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч

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В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
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Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию

Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
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Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

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Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
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