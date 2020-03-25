Мировые цены на нефть упали на 8-9% — стоимость марки Brent опустилась до 25,13 доллара за баррель. Курс рубля обвалился из-за падения цен на нефть более чем на 30% 9 марта.

Курс рубля упал по отношению к доллару и евро

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Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Общество Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю Сегодня, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он сообщил, что с 28 марта по 5 апреля жители России будут отдыхать.

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Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

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