Финансы
Российская газетаКурс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро
Российская валюта продолжила слабеть на открытии торгов в среду. Курс доллара поднялся до 77,49 рубля, курс евро достиг уровня 84,17 рубля, сообщает Московская биржа. Причина ослабления рубля связана с дешевеющей нефтью.
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Комментарии
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Происшествия
В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус
Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
Происшествия
ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч снова стал отцом
По слухам причиной расставания стало то, что Яглыч слишком ревностно относился к успеху возлюбленной.
Paparazzi.ru 02:45
Здоровье
Беглова спросили о причинах нехватки средств защиты для медиков
Главе города предстоит ответить на вопрос о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) в больницах на фоне сведений, что запасов СИЗ в городе хватает.
Фонтанка.Ру 03:56
Происшествия
В Петербурге проверили на коронавирус более 7400 человек за день
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 10:17 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 7471 человек.
REGNUM 03:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса в Тверской области
Напомним, что от инфекции вылечились 13 человек. 20 апреля стало известно, что коронавирусом заболели еще 26 жителей Тверской области.
Московский Комсомолец 20 апреля в 06:10
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач
В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева.
Atas.info 03:29
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.
РИА Новости 03:51
Гаджеты
Xiaomi готовит «раскладушку» с гибким дисплеем
Еще около года назад представители Xiaomi намекнули на то, что намерены начать разработку смартфона с гибким дисплеем.
The GEEK 02:06
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 20 апреля в 04:32
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47