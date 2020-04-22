Российская валюта продолжила слабеть на открытии торгов в среду. Курс доллара поднялся до 77,49 рубля, курс евро достиг уровня 84,17 рубля, сообщает Московская биржа. Причина ослабления рубля связана с дешевеющей нефтью.

Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро

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