Финансы
Lenta.ruКурс рубля начал уверенно расти
В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Российская валюта начала прибавлять из-за снижения опасений по поводу нефти.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Lenta.ru 07:30
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Музыка
Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»
Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
Фигурное катание
Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Газета.Ru 07:14
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Экономика
АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
Банкротства и пандемия: памятка для арбитражных управляющих В начале марта АСВ потребовало привлечь контролирующих лиц "Анкор Банка", в числе которых и Коркунов, к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб. Соответствующее заявление конкурсный управляющий подал в АС Татарстана.
Право.ру вчера в 14:46
Происшествия
Сразу 23 человека вылечили от коронавируса в Липецкой области
Всего на территории региона зарегистрировано 1298 случаев коронавируса, 341 человек выздоровели, 4 человека умерли.
Московский Комсомолец 19 мая в 09:39
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
Родной город 05:23
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о выходе на плато по коронавирусу
В России на протяжении восьми дней отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом, можно говорить о выходе на плато, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Взгляд.ру 08:15
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Экономика
СП Сбербанка и Mail.ru закрыло сделку по покупке контроля в «Самокате»
Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.
Интерфакс 08:08
Шоу-бизнес
В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.
Pravda.Ru 02:54
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 08:22
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Общество
За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей
Сахалин.Инфо 01:58
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
Общество
Автошколы оказались под угрозой закрытия
Вызванный пандемией экономический кризис может привести к закрытию 90 процентов российских автошкол, считают представители профильных ассоциаций.
РИА Новости 08:25
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27