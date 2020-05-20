Финансы

Lenta.ruLenta.ruКурс рубля начал уверенно расти

В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Российская валюта начала прибавлять из-за снижения опасений по поводу нефти.
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Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:32

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 21 мая

Экономика сегодня03:11

Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Вести.Ru03:25
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Общество

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
475
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Происшествия

Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Lenta.ru 07:30
8
Общество

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
1K
Музыка

Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»

Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
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Фигурное катание

Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Газета.Ru 07:14
Общество

Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян

С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Экономика

АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

Банкротства и пандемия: памятка для арбитражных управляющих В начале марта АСВ потребовало привлечь контролирующих лиц "Анкор Банка", в числе которых и Коркунов, к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб. Соответствующее заявление конкурсный управляющий подал в АС Татарстана.
Право.ру вчера в 14:46
3
Происшествия

Сразу 23 человека вылечили от коронавируса в Липецкой области

Всего на территории региона зарегистрировано 1298 случаев коронавируса, 341 человек выздоровели, 4 человека умерли.
Московский Комсомолец 19 мая в 09:39
90
Происшествия

Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

РБК 07:45
99
Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
2,2K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
1K
Здоровье

Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца

Родной город 05:23
29
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о выходе на плато по коронавирусу

В России на протяжении восьми дней отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом, можно говорить о выходе на плато, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Взгляд.ру 08:15
Шоу-бизнес

Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
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Экономика

СП Сбербанка и Mail.ru закрыло сделку по покупке контроля в «Самокате»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.
Интерфакс 08:08
Шоу-бизнес

В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.
Pravda.Ru 02:54
Авто

Новая Skoda Rapid появилась у дилеров

Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 08:22
9
Происшествия

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
63
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям

РИА Новости 08:16
Общество

За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей

Сахалин.Инфо 01:58
15
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
1,9K
Общество

Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
27
Общество

Автошколы оказались под угрозой закрытия

Вызванный пандемией экономический кризис может привести к закрытию 90 процентов российских автошкол, считают представители профильных ассоциаций.
РИА Новости 08:25
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
229
Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
5
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
14
Экономика

Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года

Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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