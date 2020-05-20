Финансы
Lenta.ruКурс рубля начал уверенно расти
В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Российская валюта начала прибавлять из-за снижения опасений по поводу нефти.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Футбол
Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется
После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
Спорт-Экспресс 19 мая в 01:30
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Наука
Фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
Как выяснила группа ученых, фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера, улучшая память.
Газета DAILY 07:38
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС 19 мая в 16:48
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной
СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru 05:35
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
Четвертая Власть 06:23