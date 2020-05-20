Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Комментарии
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Политика
Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине
Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Экономика
В России отчитались о дешевеющих медицинских масках
Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:35
Кино
Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.
News.ru 04:57
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 05:12
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom
В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
Телеканал RTVI 07:13
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Общество
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Космос
Пенс предвкушает возвращение США лидерства в космосе
Вице-президент добавил, что уже на следующей неделе команда астронавтов «вернёт Америке лидерство в космосе».
REGNUM 03:31
Общество
Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса
Пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 06:52
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Политика
Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
Происшествия
Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО
Осужденный за убийство Галины Старовойтовой экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Известия 07:16
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Космос
Свердловчане смогут увидеть летящую комету на звездном небе
Специалисты поясняют, что наиболее благоприятный период для того, чтобы увидеть комету — с 18 по 28 мая.
ТагилСити.ру 17 мая в 06:23
Футбол
Президент ФК «Урал» отказался штрафовать игроков за интервью на темы политики
Григорий Иванов считает допустимым для спортсменов высказывать собственную точку зрения Игроков ФК "Урал" не будут подвергать санкциям в случаях, если в своих интервью они будут затрагивать политические темы.
Правда УрФО 06:11