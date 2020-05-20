Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.

Курсы доллара и евро растут к рублю

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