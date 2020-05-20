Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с марта

Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро, в свою очередь, упал до 78,8 рубля. При этом индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

ТАСС05:23

Курс доллара опустился ниже 72 руб./$, курс евро — ниже 79 руб./€

Коммерсантъ07:27

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Интерфакс05:08

Курс доллара опустился до ₽72 впервые с 11 марта

РБК04:58

Курс доллара упал до 72 рублей

РИА Новости06:29

Курс евро вырос до 79,29 рубля, доллар снизился до 72,40 рубля

Вечерняя Москвавчера в 13:20

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара снизился до 72,5 рубля

Мой Брянсквчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:22, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Деньги дошли медиков, заразившихся коронавирусом в Хакасии

Медики Хакасии, заразившиеся COVID-19, начали получать положенные им страховые выплаты.
ИА Хакасия 07:49
Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
19
Общество

С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские

С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
5
Шоу-бизнес

Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы

Кристина позирует на фоне пальм в кофте, короткой юбке, но самое удивительное это серые тёплые колготы, на которые Асмус надела розовые вьетнамки.
Paparazzi.ru 08:21
1
Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Вести.Ru 09:50
1
Политика

Путин проводит встречу с главой Татарстана

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, намерен обсудить различные вопросы, в том числе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Кино

Холли Берри сыграет в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха

Холли Берри («Джон Уик 3») сыграет одну из главных ролей в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха («Годзилла») под названием Moonfall.
Игромания.ру 09:42
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
37
Единоборства

Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
RT на русском 01:52
Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
20
Здоровье

Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
1
Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
29
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,3K
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
379
Авто

Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Обновлённый Hyundai Santa Fe для рынка Китая получит по-иному оформленную переднюю панель.
Тарантас Ньюс вчера в 09:55
3
Общество

Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности

Число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве сократилось до уровня месячной давности.
РБК 05:57
21
Финансы

Определены два сценария движения рубля

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, как восстанавливается нефтяной рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
4,6K
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
53
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
187
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.
Пульс Хакасии вчера в 12:17
1,5K
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
1,4K
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
9
Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
36
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
50
Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
348
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Авто

BMW отзовет в РФ 365 автомобилей

32CARS.ru вчера в 12:48
1
Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 18 мая в 07:10
947
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное