Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль обновил максимумы к евро с весны 2018 года

Курс рубля нашел сильные факторы для роста и смог обновить максимумы к доллару с июля 2019 года, к евро – с весны 2018 года, следует из данных Московской биржи.
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Курс валют на 12 декабря

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Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года

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Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
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Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля

Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
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Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
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Глава UFC восхитился российским турниром по пощечинам

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт восхитился российским турниром по пощечинам. Видео доступно в его Instagram.
Lenta.ru 04:14
Политика

Рада продлила недействующий закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила на один год старый и недействующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", т.е. об особом статусе Донбасса, до 31 декабря 2020 года включительно.
Накануне.Ru вчера в 06:11
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

РИА Новости 03:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
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Зонд «Паркер»: погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

Вести.Наука 10 декабря в 01:43
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Футбол

Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru вчера в 14:52
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
ТАСС 03:24
Политика

Россия и Украина начали раунд переговоров по транзиту газа в Вене

Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
ТАСС 05:17
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком

РИА Новости 06:12
Армия и оружие

Российские истребители пять раз поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители пять раз поднимались на перехват воздушных целей у границ РФ, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
ТК Звезда 02:35
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Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
ИА Новороссия 04:35
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В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Футбол

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.
Чемпионат 05:47
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