Курс рубля нашел сильные факторы для роста и смог обновить максимумы к доллару с июля 2019 года, к евро – с весны 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Рубль обновил максимумы к евро с весны 2018 года

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