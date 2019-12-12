Финансы
ПРАЙМРубль обновил максимумы к евро с весны 2018 года
Курс рубля нашел сильные факторы для роста и смог обновить максимумы к доллару с июля 2019 года, к евро – с весны 2018 года, следует из данных Московской биржи.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России
Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
Происшествия
Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля
Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину
«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Единоборства
Глава UFC восхитился российским турниром по пощечинам
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт восхитился российским турниром по пощечинам. Видео доступно в его Instagram.
Политика
Рада продлила недействующий закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила на один год старый и недействующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", т.е. об особом статусе Донбасса, до 31 декабря 2020 года включительно.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Космос
Зонд «Паркер»: погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
Политика
Россия и Украина начали раунд переговоров по транзиту газа в Вене
Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Общество
Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров
«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Происшествия
В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком
Армия и оружие
Российские истребители пять раз поднимались на перехват у границ РФ
Российские истребители пять раз поднимались на перехват воздушных целей у границ РФ, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Происшествия
Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета
Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Футбол
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.