В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,7K

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».

Общество Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. 19

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 45

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,8K

Политика Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. 12

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. 639

Наука На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org. 41

Общество Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 34

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 268

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 752