Финансы
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Религия
Отец Сергий снял пастырский крест, но отказался отдать РПЦ монастырь
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный схиигумен Сергий (Романов) записал видео об окончании церковного суда, на котором его извергли из священного сана.
Уральский меридиан вчера в 14:10
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Культура
«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля
Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
Общество
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 вчера в 05:45
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие
Украина провела испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
Одно из подразделений Вооруженных сил украинского государства провело испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar ТВ2, который выпущен Турцией.
ПолитРоссия 04:50
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv 02 июля в 05:58
Космос
Запуск нового марсохода NASA перенесли на 30 июля
NASA перенесло запуск марсохода Perseverance с 22 июля на 30 июля.
ТАСС 02 июля в 11:48
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Киберспорт
Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape
Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
Актуальные Новости вчера в 09:59
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com вчера в 04:50
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Наука
Ученые оценили возможность роботов восстать против людей
Исследователи не верят в скорое осуществление сценария будущего, согласно которому роботизированные механизмы с искусственным интеллектом смогут поработить человека.
iReactor вчера в 14:06