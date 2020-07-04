Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Курс рубля упал до минимума с конца мая

РБКвчера в 17:14

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвывчера в 20:08

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 24вчера в 20:03

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Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

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Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

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Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМвчера в 14:36
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Общество

Более 6600 случаев коронавируса выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 6 632 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Кино

Второй сезон «Ведьмака» получил новое название

Как сообщили журналисты издания Production Weekly, по данным инсайдеров, новый сезон получит подзаголовок «Таинственные монстры».
RuNews24.ru 00:40
2
Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Происшествия

Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства

Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
11
Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости вчера в 11:28
2
Политика

Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

За сутки в России скончались 168 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов возросло до 10 027.
Московский Комсомолец 04:10
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета 02 июля в 09:11
1,3K
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Шесть детей есть среди 102 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01 июля в 04:00
1,2K
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Культура

«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля

Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
1
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели 02 июля в 11:49
2
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
11
Здоровье

Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
490
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 05:32
1,3K
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 02 июля в 06:14
561
Здоровье

В Свердловской области еще пять человек умерли от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:30
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

Известия вчера в 11:47
5,3K
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева

Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
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Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:30
2,3K
Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
7
Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02 июля в 02:34
14
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
517
Политика

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 02 июля в 07:39
8,4K
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
2,7K
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт вчера в 11:24
Экономика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
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