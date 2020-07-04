Финансы
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Армия и оружие
На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе
Киев, 3 июля 2020, 08:39 — REGNUM На границе с Украиной сосредоточены три группировки российских войск общей численностью 87 тыс. человек, заявил начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщило 2 июля информационное агентство Укринформ.
REGNUM вчера в 01:39
Автоспорт
Хэмилтон требует от Mercedes повышения зарплаты
CT news 02 июля в 06:55
Армия и оружие
Потери ВСУ за июнь — 82 погибших и раненых: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 09:21
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 вчера в 09:09
Политика
Разведка США не нашла доказательств сговора России с талибами
Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.
Газета.Ru 04:20
Общество
Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ
Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество
За сутки в России выявили 6,6 тыс. зараженных COVID-19
За последние сутки в России положительные тесты на коронавирус сдали 6632 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
РБК 04:43
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Футбол
Орлов назвал главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» «никакими»
Российский комментатор Геннадий Орлов жестко наехал на наставника «Динамо» Кирилла Новикова и главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
ProstoProSport 05:34
Религия
Лишенный сана опальный священник выступил с обращением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
Lenta.ru 05:35
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Политика
Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью
Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости вчера в 09:42
Общество
Специалист раскрыл причину низкой смертности от COVID-19 в ФРГ
Эпидемиолог, профессор Гарвардского университета Тобиас Курт заявил, что низкая смертность от коронавируса в Германии связана с невысоким уровнем заражения среди пожилых людей.
Газета.Ru 05:01
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Происшествия
Под Томском горит деревянный храм XIX века
Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Экономика
Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для около 500 тыс. малых и средний предприятий на профилактику коронавируса.
Газета.Ru 05:36
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com вчера в 03:54
Наука
Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света
Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
N+1 вчера в 02:33
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия вчера в 20:43