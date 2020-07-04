Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:00

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМвчера в 14:36

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 24вчера в 20:03

Курс рубля упал до минимума с конца мая

РБКвчера в 17:14

Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Фактывчера в 16:09

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

Вечерняя Москвавчера в 15:19

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвывчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС вчера в 10:02
1
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
70
Общество

В Калининградской области за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Калининградской области скончался ещё один пациент с COVID-19.
Клопс 03:51
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Энергетика

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
31
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
5,3K
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
40
Общество

За сутки в Татарстане выявили 39 случаев коронавируса, 26 выздоровели

5 новых зараженных пришлось доставить в больницу. Наибольшее число заражений за минувшие сутки выявили в Казани – 21 случай.
Evo-rus.com 02 июля в 13:42
17
Происшествия

На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
2,2K
Наука

Во время палеозоя в Австралии обитали гигантские морские скорпионы

До недавнего времени исследования австралийских морских скорпионов были отрывочными.
Ридус 04:38
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
20
Происшествия

Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства

Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
14
Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
921
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
744
Футбол

Месси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Российская газета 04:46
Экономика

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
1
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
8
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
69
Происшествия

Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина

Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
244
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Единоборства

Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен

Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
3
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
3
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 02 июля в 03:48
1,2K
Общество

Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
34
Единоборства

Тарасова призвала Хабиба не принимать поспешных решений

Дни24 02:41
1
Общество

С 6 июля власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений

Постановление, согласно которому с 6 июля в регионе будут сняты еще несколько ограничений, подписал накануне Василий Голубев.
Privet-Rostov.ru 02:20
49
Общество

В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
17
Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное