Экономика
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Происшествия
В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
РИА Новости 07:18
Экономика
Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС 07:13
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 02 июля в 14:12
Политика
Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией
Поздравление белорусского народа с Днем независимости, который одновременно является официальной датой освобождения Белоруссии от фашистов во время Великой Отечественной войны, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 4 июля в своем Telegrаm-канале.
ИА Красная Весна 07:14
Здоровье
Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем
По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
Невские Новости 07:28
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Транспорт
В Воронежской области открыто движение по новой автодороге
Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
ТАСС 03:26
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru 02 июля в 23:55
Общество
Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Здоровье
Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики
В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
Политика
Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24