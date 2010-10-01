Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

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В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Новости кризиса 4 июля. Россияне остались без сбережений, но цены на продукты падают

URA.Ru00:00

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:00
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
1K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,5K
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
9
Происшествия

В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
РИА Новости 07:18
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Экономика

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС 07:13
Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,6K
Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
2,2K
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
2,9K
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 02 июля в 14:12
1,3K
Политика

Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией

Поздравление белорусского народа с Днем независимости, который одновременно является официальной датой освобождения Белоруссии от фашистов во время Великой Отечественной войны, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 4 июля в своем Telegrаm-канале.
ИА Красная Весна 07:14
Здоровье

Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем

По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
Невские Новости 07:28
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Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

Утро.ru вчера в 03:50
1,8K
Транспорт

В Воронежской области открыто движение по новой автодороге

Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
ТАСС 03:26
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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
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Экономика

В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru 02 июля в 23:55
9
Общество

Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Здоровье

Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики

В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
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Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
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Политика

Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.
РИА Новости 05:46
Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
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Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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