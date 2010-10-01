В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.

Экономика Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

Политика Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. 56

Происшествия В Киеве произошла массовая драка со стрельбой В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Религия Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. 2,2K

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,8K

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 833

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,9K

Политика Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 171

Политика Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией Поздравление белорусского народа с Днем независимости, который одновременно является официальной датой освобождения Белоруссии от фашистов во время Великой Отечественной войны, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 4 июля в своем Telegrаm-канале.

Здоровье Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы. 10

Общество Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Здоровье Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено. 85

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели. 4

Политика Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.

Политика Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 24