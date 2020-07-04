Финансы
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В течение дня доллар рос до 71,67 руб. — это самый высокий показатель с 25 мая. Евро находился на отметке в 80,58 руб. — это максимум с 6 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Общество
ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 05:03
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Гаджеты
IPhone XR потерял меньше всего стоимости с момента выхода
SellCell.com, крупнейший веб-сайт по сравнению цен на смартфоны, проанализировал как менялась стоимость мобильных устройств с момента их выхода.
MobiDevices 11:35
Единоборства
В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба Нурмагомедова
Отец чемпиона UFC в легкой весовой категории скончался в возрасте пятидесяти семи лет.
CT news 07:22
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
Общество
Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей
Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года.
Би-порт 03:32
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Футбол
Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".
Soccer.ru 15:42
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36
Шоу-бизнес
Нюша о романе с Егором Кридом: «Долгое время не могла простить»
29-летняя Нюша уверяет, что совместная композиция с Кридом не являлась продуманным пиар-ходом и создана по настойчивой просьбе самих фанатов.
StarHit.ru вчера в 21:00
Экономика
Запасы собственного картофеля в овощехранилищах Сахалина составляют 200 тонн
Запасы собственного картофеля в овощехранилищах сельхозпредприятий сегодня составляют порядка 200 тонн и поставляется он в основном в рамках принятых сельхозпроизводителями обязательств по обеспечению социальных учреждений в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, а оставшаяся часть идет в реализацию через собственную торговую сеть.
Сахалин.Инфо 20:38
Шоу-бизнес
Юморист Бандурин восстановил сгоревший особняк: Деньги собирали всем миром
Собеседник вчера в 23:06
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском 18:28
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Благодаря тысячам мелких зубов акулы уберегают важный орган чувств от биологических и механических повреждений.
Evo-rus.com 00:33
Автоспорт
Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне
Французская команда "Формулы-1" Renault подпишет контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.
Вести.Ru вчера в 15:52