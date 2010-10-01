Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

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В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Новости кризиса 4 июля. Россияне остались без сбережений, но цены на продукты падают

URA.Ru00:00

Курс рубля обновил минимум с мая

Коммерсантъвчера в 20:55
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