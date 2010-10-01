Экономика
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Политика
Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
РИА Новости 20:24
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru 16:09
Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клубники
Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
Армия и оружие
Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»
Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости 02 июля в 12:17
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 11:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Общество
Британка пришла в ужас, обнаружив на своей кухне «картошку-мутанта»
В Великобритании женщина пришла в ужас, когда вернувшись домой, обнаружила на своей кухне "картошку-мутанта", передает The Sun.
Газета.Ru 15:47
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью по голам и удалениям
В 26-м туре РПЛ «Крылья Советов» играли против «Ростова».
Евро-футбол.ру 13:31
Космос
Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»
В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
Известия 20:07
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия 18:25
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Авто
Продажи электрокроссовера Nissan Ariya начнутся в июле
Премьера товарной версии электрического кроссовера Nissan Ariya, который появится в России, состоится 15 июля 2020 года, объявила компания.
Sibnet Новости 02 июля в 06:41
Политика
Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском 22:16
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Авто
Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31