Экономика
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net
Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
Эхо Москвы 05:24
Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33
Политика
Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией
В Киеве подвели итоги состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
Аргументы и Факты 04:51
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ вчера в 09:23
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru 12:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Футбол
«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:40
Футбол
Семак ответил, будет ли «Зенит» следить за игрой «Локомотива» и «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет результат матча «Локомотив» — «Сочи» и будет ли клуб следить за соперниками по таблице в 26-м туре.
Нева Спорт 10:05
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Фигурное катание
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой
CT news вчера в 10:03
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi выйдут с новой функцией по обработке фотографий
Эксперты заявляют, что своему появлению новая функция обязана коду MIUI Camer, найденному специалистами в оболочке Xiaomi MIUI 12.
Evo-rus.com 11:58
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus Cross, до этого шпионам не удавалось поймать транспортное средство.
Car.ru 03:50
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44