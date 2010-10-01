В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей «По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс». 1,7K

Общество Россиян предупредили об аномально жаркой погоде Жителей России предупредили об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологический прогноз Гидрометцентра. 55

Экономика Росстат оценил рост пенсий в России в мае Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. 375

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,7K

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 41

Экономика Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников. 1

Общество Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей "Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 24

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо». 2

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.

Происшествия СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова. 923

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19. 137

Музыка Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.

Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 30