Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Рубль вернулся к майским значениям на фоне снижения нефтяных котировок

Народные новостивчера в 13:51

Курс рубля упал до минимума с мая

URA.Ru03 июля в 22:15

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъвчера в 00:00
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Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Lenta.ru вчера в 18:31
8
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,7K
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
1,6K
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ru вчера в 21:55
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Общество

Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

Жителей России предупредили об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологический прогноз Гидрометцентра.
Lenta.ru 01:54
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Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новости вчера в 18:31
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Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Общество

Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей

"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
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Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа

Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
56
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Игры

Cyberpunk 2077 создана только для Windows 7 и Windows 10

АБН 02 июля в 13:48
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
1,5K
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03 июля в 03:56
2
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
2
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
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Религия

Суд лишил сана священника, называвшего коронавирус псевдопандемией

ZAB.RU 00:50
2,4K
Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета вчера в 11:45
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,8K
Футбол

Тедеско: Пропускать три гола от «Тамбова» было больно

МК-Спорт вчера в 14:46
1
Происшествия

СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова.
РБК вчера в 08:55
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Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
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Музыка

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ вчера в 19:13
Происшествия

Рейд ОМОН прошел в Петербурге на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля

АиФ Санкт-Петербург 02:47
21
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
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