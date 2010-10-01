Экономика
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Lenta.ru вчера в 18:31
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Общество
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Жителей России предупредили об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологический прогноз Гидрометцентра.
Lenta.ru 01:54
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
РИА Новости вчера в 18:31
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Игры
Cyberpunk 2077 создана только для Windows 7 и Windows 10
АБН 02 июля в 13:48
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03 июля в 03:56
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета вчера в 11:45
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
Тедеско: Пропускать три гола от «Тамбова» было больно
МК-Спорт вчера в 14:46
Происшествия
СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова.
РБК вчера в 08:55
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ вчера в 19:13
Происшествия
Рейд ОМОН прошел в Петербурге на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
АиФ Санкт-Петербург 02:47
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Транспорт
В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»
Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51