Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Рубль вернулся к майским значениям на фоне снижения нефтяных котировок

Народные новости13:51

Новости кризиса 4 июля. Россияне остались без сбережений, но цены на продукты падают

URA.Ru00:00

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:00
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
7,3K
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
1,7K
Происшествия

Из-за удара молнии мог загореться нежилой дом в Благовещенске

Телепорт 20:35
Экономика

«Понимание того, что, как и когда нужно делать, в Банке России полностью отсутствует»

В интервью YouTube-каналу Евгения Когана "BitKogan" он рассказал, как меняется мировая экономика под влиянием коронакризиса и независимо от него, каковы шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание и какой должна быть ключевая ставка Центробанка РФ прямо сейчас.
Реальное время 17:00
Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса .
Lenta.ru 21:27
1
Наука

Ученый Чжоу Тан из Китая создал плазменный двигатель

Ученый из Китая Чжоу Тан рассказал о создании плазменного двигателя.
Дни24 вчера в 02:11
Авто

НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»

Вторая стадия проекта стала логическим завершением первой, в рамках которой появилась общая итоговая концепция «Автодаты».
Car.ru 13:02
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
1
Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
10
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой вчера в 09:51
5,8K
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
93
Авто

Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
66
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
1,2K
Шоу-бизнес

Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»

По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 08:51
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
266
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM вчера в 01:02
47
Авто

Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом

Car.ru вчера в 12:27
1
Космос

Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
1
Экономика

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета 02 июля в 23:00
78
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия 18:25
94
Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
15
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
1,1K
Гаджеты

Huawei запатентовала смартфон со сменным зум-объективом

Evo-rus.com 10:43
2
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
350
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Авто

Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31
100
Общество

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва 07:27
160
Политика

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
193
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
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