Финансы
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
В Ленобласти задержали подростка по подозрению в убийстве пенсионера
Следственный комитет Ленинградской области сообщил о задержании 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 88-летнего мужчины в Выборге, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:07
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Политика
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
РИА Новости 13:28
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Здоровье
За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
Политика
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Российская газета 12:20
Футбол
«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч
"Краснодар" и "Зенит" объявили состав на матч 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга, в случае победы, досрочно завоюет чемпионский титул.
Российская газета 13:22
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Общество
Власти Испании объявили карантин в отдельном районе
Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья.
News.ru 09:32
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
Piter.tv 03:44
Общество
Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19
Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РБК 14:06
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Футбол
Солигорский «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ»
В матче 16-го тура чемпионата Беларуси лидер турнира «Шахтер» не испытал проблем в гостевом матче с «Торпедо-БелАЗ».
Bookmaker-ratings.ru 12:59
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Футбол
Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами
ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 13:35
Происшествия
Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате
После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.
Lenta.ru 13:28
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился на 45%
Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины.
iReactor 03 июля в 05:56