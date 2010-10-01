Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Подробнее о событии

Риски второй волны и новых санкций США. Эксперты строят пессимистичные прогнозы по рублю

BFM.ru10:30

Курс рубля упал до минимума с мая

URA.Ru03 июля в 22:15

Курс рубля обновил минимум с мая

Коммерсантъ03 июля в 20:55
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,9K
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Происшествия

В Ленобласти задержали подростка по подозрению в убийстве пенсионера

Следственный комитет Ленинградской области сообщил о задержании 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 88-летнего мужчины в Выборге, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:07
6
Происшествия

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

РИА Новости 13:40
1
Происшествия

В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
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Политика

Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах

До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
РИА Новости 13:28
Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
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Здоровье

За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
1,4K
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Армия и оружие

Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
5
Политика

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета 12:20
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Футбол

«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч

"Краснодар" и "Зенит" объявили состав на матч 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга, в случае победы, досрочно завоюет чемпионский титул.
Российская газета 13:22
Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
1
Происшествия

В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

ТАСС 11:01
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Общество

Власти Испании объявили карантин в отдельном районе

Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья.
News.ru 09:32
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
1,5K
Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
Piter.tv 03:44
28
Общество

Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РБК 14:06
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
1
Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
63
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 11:14
39
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
1
Политика

Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
2
Футбол

Солигорский «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ»

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси лидер турнира «Шахтер» не испытал проблем в гостевом матче с «Торпедо-БелАЗ».
Bookmaker-ratings.ru 12:59
Кино

На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне

В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
328
Спорт

Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2

Vprognoze.ru 05:30
1
Футбол

Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами

ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ 13:35
Происшествия

Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате

После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.
Lenta.ru 13:28
Энергетика

Транзит газа через Украину сократился на 45%

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины.
iReactor 03 июля в 05:56
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