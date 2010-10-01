Экономика
КоммерсантъКурс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая. Снижению курса способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая. В ходе торгов доллар поднимался до 71,67 руб.— это самый высокий показатель с 25 мая.
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Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 07:09
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине
Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.
РБК 08:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Одним из элементов будущего рестайлинга Chevrolet Niva (скоро – LADA Niva) станет новая приборная панель.
Автоновости дня 03:03
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
Единоборства
Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен
Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
РИА Новости 07:18
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Авто
Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом
Car.ru вчера в 12:27
Общество
WSJ: дипломаты США покинут Саудовскую Аравию из-за коронавируса
Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Саудовской Аравии стало причиной эвакуации десятков сотрудников посольства США из этой страны 4 июля, сообщает издание The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 07:49
Космос
«Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида
AstroNews.ru 07:07
Здоровье
Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем
По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.
Невские Новости 07:28
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
Вечерний курьер вчера в 16:57
Футбол
Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем, сменившим на этой должности Юрия Сёмина.
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36