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Российская газета
Российская газета

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+

После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября. Таковы данные Московской биржи. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару

После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, отыгрывая приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновляя максимумы к доллару со 2 сентября.
РИА Новостивчера в 14:47
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Российская газета

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+

Российская газета21:04
РБК

Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+

РБК16:53
Московский Комсомолец

Курс рубля обновил трехмесячный максимум

Московский Комсомолецвчера в 14:49
Вести.Ru

После решений ОПЕК+ по нефти рубль уверенно растет

Вести.Ruвчера в 15:53
Life.ru

Курс рубля обновил трёхмесячный максимум к доллару после решения ОПЕК+ о повышении уровня добычи нефти

Life.ruвчера в 15:19
Известия

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Теодор Курентзис, musicAeterna и Sony Classical создают проект Fragments

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iXBT.comвчера в 03:57