Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября. Таковы данные Московской биржи. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару
После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, отыгрывая приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновляя максимумы к доллару со 2 сентября.
РИА Новостивчера в 14:47
Подробнее о событии