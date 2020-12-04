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После решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября. Таковы данные Московской биржи. Курс американской валюты расчетами "завтра" снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля.

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