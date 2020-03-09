Экономика

VSE42.RUVSE42.RUКурс рубля обвалился из-за цен на нефть

По словам экспертов, кая тенденция связана с обвалом нефти, которое произошло незадолго до падения курса. Напомним, стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Это произошло после неудачных переговоров между представителями стран ОПЕК+.
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с чего всё началось

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
РИА Новости08 марта в 20:24

Подробнее о событии

Рубль в нокдауне. Ждем роста цен?

Национальная служба новостей12:45

Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новостивчера в 03:36

Курс доллара взлетел до 75 рублей

URA.Ruвчера в 05:47

Курс доллара превысил 72 рубля на фоне резкого снижения нефтяных котировок

RT на русскомвчера в 03:37

Что будет со стоимостью жилья в Москве из-за падения цен на нефть

РБКвчера в 13:41

Курс доллара превысил 73 рубля

Российская газетавчера в 02:39

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ08 марта в 19:49
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Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Экономика

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости 18:47
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей 06:35
Авто

Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Автоновости дня 03:36
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 09:59
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Несколько дней назад ставшая матерью дизайнерка Марина Голомаздина пережила страшное событие.
Uznayvse.ru 18:26
Общество

Экономист из США предрек победу России в нефтяной войне

Американский экономист Николас Гвоздев предсказал России победу в нефтяной войне с США, а также дальнейшее сотрудничество Москвы с Эр-Риядом.
Газета.Ru 15:09
Футбол

Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Чемпионат 16:12
Общество

Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных

Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.
ТАСС 18:16
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Экономика

Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
РИА Новости 09:43
Происшествия

В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров

Служба безопасности Украины заявила о блокировании в Киеве деятельности хакеров, похищавших со счетов банковских учреждений в среднем 1,2 миллиона долларов в год.
РИА Новости 20:29
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Культура

В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
РИА Сахалин-Курилы 08 марта в 03:59
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Энергетика

СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен

Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Росбалт 20:33
Политика

Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»

«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
МР7.ру 15:09
Общество

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
ТАСС 14:15
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Коммерсантъ 19:33
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.
RuNews24.ru 19:58
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Кино

«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате

По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.
ФАН 20:52
Общество

В школах Южно-Сахалинска отменили занятия для первой смены

РИА Сахалин-Курилы 16:15
Общество

ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

АН Между строк 06:46
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер 02:41
Футбол

Уткин назвал Гончаренко «деревней»

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу поступка главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после игры в 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком».
Нева Спорт 09:14
Происшествия

В Смирных ночью сгорел автомобиль

11 марта в 3.47 диспетчеру Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в районе улицы Чехова.
Сахалин.Инфо 20:16
Политика

Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году

Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.
URA.Ru 12:16
Игры

В Epic Games Store добавили списки желаемого

Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.
CyberSport.ru 17:54
Как работают Яндекс.Новости?
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