Экономика
VSE42.RUКурс рубля обвалился из-за цен на нефть
По словам экспертов, кая тенденция связана с обвалом нефти, которое произошло незадолго до падения курса. Напомним, стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Это произошло после неудачных переговоров между представителями стран ОПЕК+.
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с чего всё началось
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).РИА Новости08 марта в 20:24
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Курс доллара превысил 72 рубля на фоне резкого снижения нефтяных котировок
RT на русскомвчера в 03:37
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Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Авто
Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса
Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
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Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
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Несколько дней назад ставшая матерью дизайнерка Марина Голомаздина пережила страшное событие.
Общество
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Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в хищении личных данных
Американские власти задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Происшествия
В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
Служба безопасности Украины заявила о блокировании в Киеве деятельности хакеров, похищавших со счетов банковских учреждений в среднем 1,2 миллиона долларов в год.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Кино
«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате
По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.
Общество
В школах Южно-Сахалинска отменили занятия для первой смены
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Футбол
Уткин назвал Гончаренко «деревней»
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу поступка главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после игры в 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком».
Происшествия
В Смирных ночью сгорел автомобиль
11 марта в 3.47 диспетчеру Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в районе улицы Чехова.
Политика
Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году
Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.
Игры
В Epic Games Store добавили списки желаемого
Разработчики Epic Games Store реализовали систему списка желаемых товаров.