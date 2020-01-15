Экономика

Газета.RuГазета.RuКурс рубля упал после отставки правительства

Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он будет действовать до ночи субботы, 18 января.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
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Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

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В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
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Землетрясение произошло в Новосибирской области

REGNUM вчера в 21:33
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Почти 30 многоэтажек остались без тепла из-за аварии в Барнауле

В Ленинском районе Барнаула (Алтайский край) авария нарушила теплоснабжение почти 30 многоквартирных домов.
RT на русском вчера в 23:21
Авто

Jeep привезет в Россию три новых модели в 2020 году

В планах материнского концерна Fiat Chrysler на 2020 год стоит презентация трех моделей: обновленных Wrangler и Compass, а также премьера пикапа Gladiator.
Quto.ru 16 января в 10:58
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия 16 января в 16:26
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 18:48
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Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 16 января в 07:23
Армия и оружие

У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник

Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.
Известия 16 января в 18:17
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Политика

Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС

Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Религия

Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье

Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Московский Комсомолец вчера в 21:34
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что новое правительство справится с масштабными задачами, которые в своем послании Федеральному собранию поставил президент Владимир Путин.
РЕН ТВ вчера в 05:52
Происшествия

Беременная от 10-летнего мальчика школьница попала в больницу

Семиклассница из Красноярска, беременная от 10-летнего мальчика, попала в больницу.
РЕН ТВ вчера в 23:06
Экономика

Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка

Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
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В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
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Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки

Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
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Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна

Как свидетельствуют данные Cassini, полярные сияния как Сатурна, так и Юпитера вызывает гораздо более мощный поток энергетических частиц, чем на Земле.
МИР 24 вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
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Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 16 января в 02:29
Политика

Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи

Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
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В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru вчера в 06:06
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