Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Армия и оружие У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.

Политика Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Политика Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что новое правительство справится с масштабными задачами, которые в своем послании Федеральному собранию поставил президент Владимир Путин.

Экономика Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".

Космос Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна Как свидетельствуют данные Cassini, полярные сияния как Сатурна, так и Юпитера вызывает гораздо более мощный поток энергетических частиц, чем на Земле.

Политика Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.