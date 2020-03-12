Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурс доллара подскочил выше 74 рублей

Впервые с марта 2016 год курс доллара поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта поднялась до 74,11 рублей.
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Доллар взлетел выше 72 рублей на фоне обрушения нефтяных цен

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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

РИА Новости03:05

Доллар подскочил выше 75 рублей

Газета.Ru07:34

Курс доллара подскочил выше 74 рублей

Московский Комсомолец04:04

Курс доллара взлетел выше 75 рублей

News.ru07:19

Биржевой курс доллара превысил 74 рубля, евро — выше 83

Росбалт03:53

Доллар взлетел выше 74 рублей впервые за четыре года

БИЗНЕС Online03:08
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